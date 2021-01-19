محافظ الفيوم يتفقد أعمال تغطية بحر دار الرماد لإنشاء محور مروري جديد

شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يتفقد أعمال تغطية بحر دار الرماد لإنشاء محور مروري جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أعمال تغطية بحر دار الرماد، لإنشاء محور مروري جديد لربط شارع النبوى المهندس بشارع جمال عبدالناصر، للتخلص من الاختناقات المرورية وتيسير حركة السير بمنطقة المسلة وشارع النبوي المهندس، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة، والأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها لتغطية بحر دار الرماد، كمحور مروري هام، واستمع لشرحٍ وافٍ من المهندس القائم على تنفيذ المشروع، حول طبيعة الأعمال ومراحل التنفيذ، موجهاً بوضع ساتر معدني على جانبي الأعمال الجاري تنفيذها حفاظاً على سلامة المواطنين.
وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ وجه المسئولين عن تنفيذ المشروع بضرورة المتابعة المستمرة، لتنفيذ كافة الأعمال الانشائية وفقاً للاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة، موضحاً أن أعمال تغطية بحر دار الرماد، تبدأ من تقاطع طريق القاهرة دار الرماد وصولاً لمنطقة الحلافي بمدينة الفيوم، بطول يصل إلى 1 كم، وعرض 24 متر، فضلاً عن رصف 2،5 كم متر إمتداد لذلك المحور، لتيسير الحركة المرورية بميدان المسلة أحد أهم ميادين المحافظة.
وامر «الأنصاري» المقاول المسئول عن تنفيذ الأعمال، بعمل لافتة معدنية كبيرة الحجم يتم وضعها عند بداية المشروع، تحمل شكل المحور المروري الجديد، ومدة تنفيذ المشروع، ومراحل التنفيذ، لافتاً إلي أنه تم توفير التمويل المالي اللازم لتنفيذ تلك الأعمال خلال العام المالي الحالي بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.
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