شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض بمساحة 75 مترًا في إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة النمسا، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة 75 مترًا، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض على أراضي زراعية دون سند من القانون.
وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.
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