شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أرض بمساحة 75 مترًا في إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة إبراهيم نصير رئيس المركز، حملة لإزالة التعديات في المهد وذلك بمنطقة النمسا، وأسفرت الحملة عن إزالة حالة مخالفة بمساحة 75 مترًا، عبارة عن تعدي بالبناء بالطوب الأبيض على أراضي زراعية دون سند من القانون.

وشدد رئيس المركز على أجهزته التتفيذية بالمرور اليومى كلا في قطاعه، لرصد أي تعديات وازالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، للسادة رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.