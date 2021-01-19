شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر: كل الشكر للرئيس السيسي لموافقته على سد عجز الأطباء بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّهت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة؛ خالص الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقراره بالموافقة على سد العجز عن طريق التعيين في مجال قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.

وأعلن الدكتور محمود صديق نائب ،رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، اليوم الثلاثاء ورود موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى جامعة الأزهر.

وأشار في بيان، الثلاثاء، إلى أن قرار الجهاز تضمن الموافقة على التعيين بكليات الطب بجامعة الأزهر؛ بالقاهرة، وأسيوط، ودمياط، ومستشفياتها الجامعية التابعة لها، إضافة إلى كلية التمريض بجامعة الأزهر، لافتًا إلى أن قرار الموافقة جاء في أعقاب انتشار جائحة فيروس كورونا في مارس الماضي 2020م، مضيفًا أن الجامعة تقوم الآن على استيفاء الضوابط الإدارية والقواعد المنظمة؛ لكي يتسنى الإعلان عن ذلك فور الانتهاء من ذلك عبر الصفحة الرسمية لجامعة الأزهر، وبوابة الحكومة الإلكترونية.