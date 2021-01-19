شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يقود حملة على مخزن سكر في مشتول السوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة مشتركة مع مباحث التموين بالمحافظة، برئاسة العميد فهمي الدمرداش رئيس المباحث، يرافقهم مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير إدارة مشتول السوق الصحية، ومفتشي الأغذية بمكتب الأغذية بالإدارة، للمرور على مخزن لتعبئة السكر بمشتول السوق، وذلك في إطار بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية، لضمان وصول سلع تموينية وغذاء آمن للمواطنين حفاظاً على الصحة العامة.

وخلال الجولة تفقد وكيل وزارة الصحة أماكن التخزين، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، وتم سحب ٣ عينات سكر، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الادمي.

وأكد مسعود ا ستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.