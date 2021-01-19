شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حملة «سجّل نفسك» للشباب المصريين في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ العاملون المصريون في ايطاليا حملة سجل نفسك، وذلك بناء على طلب وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وطالب الشباب المصريون العاملون بايطاليا خلال حلقة مباشر مع جمعة مستشار اتحاد العاملين بايطاليا والذي يرأسه الدكتور عيسي اسكندر بأن يسجل نفسهم في إتحاد العمال المصريين في إيطاليا وذلك لعمل قاعدة بيانات بالإعداد الحقيقيه للتواصل لحل بعض من المشاكل التي يعانى منها المصريين في إيطاليا.

وقال جمعة إن من الخطوات الإيجابية هو عمل قاعدة بيانات والتواصل الفعلى مع العمال وكل من لدية مشكلة حتى نتمكن من تقديم المشكلة على مكتب الوزير وان يتم التحرك بناء على طريق واضح وليس اعداد وهمية أو مشاكل مفتعلة.