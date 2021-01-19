شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصم بمطروح يشارك في بطولة كرة القدم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد خالد عبدالحميد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، أن منتخب مطروح لكرة القدم من أبناء المحافظة في فئة الصم والبكم وضعاف السمع يشارك بدءا من اليوم في دورى الصم والبكم وضعاف السمع المقام بمحافظة المنيا ،

ويضيف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن المجموعة قوية وتجمع فيها الفرق «المنيا واسكندرية والغربية ومطروح» وهى من الفرق الرياضية الثقيلة في الدورى والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة وبمشاركة مكتب ذوى القدرات والهمم بالشباب والرياضة بمطروح. وطالب وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح المشجعين ان يدعموا فريق مطروح في البطولة حتى يفوز بالبطولة .