شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع إزالة تجمعات الأمطار بمنطقة الكيلو 4 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، العميد حاتم السبع السكرتير العام المساعد لتفقد منطقة الكيلو 4 وشارع الاذاعة للوقوف على نتائج أعمال رفع كفاءة شارع الاذاعة والاطمئنان على عدم تأثر المنطقة وأعمال التطوير بعد مياه الامطار التي شهدتها مدينة مرسى مطروح الليلة الماضية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار متابعة كافة الاجراءات التي اتخذتها المحافظة للتيسير على المواطنين وحركة المواصلات وتلافى كافة سلبيات موجه الطقس الغير مستقر التي شهدتها مطروح في نوفمبر الماضى وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، ومتابعة نتائج الجهود في رفع مستوى عدد من الطرق والشوارع المتضررة لتيسير حركة الطرق ومنع تراكمات مياه الأمطار.