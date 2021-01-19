شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يلتقي شباب البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، مع عدد من شباب البرنامج الرئاسى بحضور اللواء اشرف ابراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد ومديري الادارات المعنية

واستعرض شباب البرنامج الرئاسى عدد من الرؤى والمقترحات في مجال تطوير أداء التنمية المحلية ،وعرض كافة التحديات التي تواجه تحسين منظومة الأداء الحكومى، وكذلك طرح عدد من المبادرات الناتجة عن المناقشات والجلسات، وكيفية تطبيقها من خلال اسلوب علمى للارتفاء بمستوى أداء التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة، مع تفعيل المشاركة الايجابية للمواطن.

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بنتائج الدراسات والمبادرات التي استعرضها الشباب ،مع استغلال قدراتهم العلمية والعملية في استحداث تطبيقات اليكترونية تساعد في تحسين منظومة العمل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وكيفية وصولهم إلى طرح الشكاوى والمقترحات التي من شأنها المساهمة في جهود التنمية وتطوير الأداء الحكومى في مجال التنمية المحلية، وكذلك التاكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من تجارب الشباب وأفكارهم خاصة التي تواكب التكنولوجيا الحديثة وأهمية تطبيقها،وبما يساعد في اصدار تقارير لصانع القرار يستطيع من خلالها إصدار القرارات للمساهمة في خطوات التنمية مع وصول الخدمات إلى جميع أبناء المحافظة.