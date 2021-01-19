شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء: 337 باحثًا من 15 دولة يشاركون في مسابقة الأزهر للبحوث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن عدد الباحثين المقبولين في مسابقة الأزهر للبعوث، والتي أعلنت عنها الهيئة في أكتوبر الماضي، وذلك تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الأزهر العالمي «التجديد الفكر الإسلامي» والتي تهدف إلى الاجتهاد في المسائل الشرعية والعلوم الإسلامية بما يواكب العصر، وفق أصول الشريعة الإسلامية ومقاصدها العامة وقواعدها الكلية، دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن استخدام الآليات العلمية التي من شأنها أن تثري الحراك العلمي الجاد، وتخدم رسالة الأزهر.
وبلغ عدد المقبولين للمسابقة (٣٣٧) باحثًا حتى ١٩ يناير ٢٠٢١، من (١٥) دولة من قارتي أفريقيا وآسيا، وجاء قبول الباحثين كالتالي: (٥٤) باحثًا في فرع التفسير وعلوم القرآن، و(٦٧) باحثًا في فرع الحديث وعلومه، و(١١٣) باحثًا في فرع العقيدة والفكر المعاصر، و(٦٧) باحثًا في فرع الفقه الإسلامي وأصوله، و(٣٦) باحثًا في فرع اللغة العربية وآدابها.
ويستمر تقديم وتسليم الأبحاث حتى نهاية شهر رجب ١٤٤٢هـ، وتسلَّم جوائز المسابقة لأصحاب البحوث الفائزة خلال الاحتفال باليوم العالمي للأزهر الموافق ٧ رمضان، كما يتحمل الأزهر الشريف تكاليف تذاكر السفر والإقامة والإعاشة للفائزين من خارج مصر خلال مدة تكريمهم.
وهذا وسيتم اختيار الفائزين من خلال اختيار الأول والثاني والثالث من كل فرع في المسابقة، حيث تبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للفائز الأول في كل فرع: مائة ألف جنيه مصري (١٠٠.٠٠٠ج.م)، والفائز الثاني في كل فرع: خمسون ألف جنيه مصري (٥٠.٠٠٠ج.م)، والفائز الثالث في كل فرع: خمسة وعشرون ألف جنيه مصري (٢٥.٠٠٠ج.م).
ولمزيد من التفاصيل عن المسابقة يمكن الدخول على رابط المسابقة.
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