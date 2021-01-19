شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد يؤكد استهداف ضخ 142 مليار جنيه لتطوير المرفق حتى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، إن المرفق كان متهالكا لسنوات طوال، ومنها عربات قطارات كانت تعمل لأكثر من 45 عاما، موضحا أنه لا بد من ضخ استثمارات في مرفق السكة الحديد لأنه يحدث تهالك.



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامى تامر أمين، أن القيادة السياسية الآن تهتم بتطوير المرفق وتضعه ضمن أولويات الدولة، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يهتم بدعم وزارة النقل لتطوير مرفق السكة الحديد ماديا وفنيا.



وأشار إلى أنه لدينا أكبر معهد تدريب فنى في الشرق الأوسط لتأهيل قائدى القطارات وطواقم التشغيل وفقا للتكنولوجيا الحديثة، لافتا إلى أن المعهد الفني لتكنولوجيا السكة الحديد يمنح شهادة الدبلوم الفني فوق المتوسط.



وأوضح أن الدولة تستهدف ضخ 142 مليار جنيه لتطوير المرفق حتى 2025، لافتا إلى أنه يجرى التعاقد على شراء 260 جرار قطار جديد لتحسين الخدمة، مردفا: "وصل حتى الآن 100 جرار قطار، وننتظر 10 جرارات في نهاية فبراير من أحدث الجرارات على مستوى العالم، والعقد يشمل إعادة تأهيل 81 جرارا، وكذلك توريد قطع الغيار بصفة مستمرة لمدة 15 سنة، بـ602 مليون دولار، كما يجرى التعاقد مع شركة أمريكية لتوريد 50 جرارا وكان لدينا 41 جرارا من الشركة نفسها تم عمل صيانة لها، بـ466 مليون دولار، مع الاتفاق على ضمان صيانة".



ولفت إلى أنه جرى التعاقد على 6 قطارات كاملة بتكنولوجيا جديدة، وسيجرى توريد أول قطار آخر مارس 2021، بالإضافة إلى الصفقة الأكبر وهى التعاقد على 1300 عربة مع شركة روسية مجرية بقيمة مليار و16 مليون يورو.