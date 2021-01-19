شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 25 ألف مواطن سجلوا لتلقى لقاح كورونا خلال 3 ساعات من تجربة الموقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إن تطبيق صحة مصر ساهم بشكل كبير فى حل بعض المشكلات خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا، ووزارة الصحة تبذل جهدا كبيرا لتوفير الأكسجين بالمستشفيات المخصصة لعزل فيروس كورونا.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن هناك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمتابعة حالات العزل المنزلى للمصابين بفيروس كورونا، وكذلك يجرى تسليمه قياس نسبة تشبع الأكسجين فى الدم للمتابعة اليومية، مضيفا أن هناك متابعة لحظية لاحتياجات مستشفيات العزل ومدى توافرها.

وتابع، أن موقع اللقاحات جرى فتحه 3 ساعات تجريبيا وغلقه مرة أخرى، وفى أول ساعة سجل 10 آلاف شخص ووصل خلال الثلاثة ساعات سجل فى حدود 25 ألفا، مضيفًا أن 15335 رقم الخط الساخن لراغبى التسجيل للتطعيم بلقاح فيروس كورونا.



وكانت وجهت وزارة الصحة والسكان سلسلة من النصائح للمواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة منعا لانتشار عدوى كورونا، حيث جاءت النصائح كالتالي.

1- أثناء تواجدك بالعمل، احرص على تنظيف يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم المطهر الكحولي.



2 - لا تنسى التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

3 - ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بها والتخلص منها بشكل أمن.



4 - عدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

5 - الالتزام بآداب العطس والسعال.



6 - عدم التقبيل والأحضان والمصافحة بالأيدي.

7 - التهوية جيدا وعدم غلق المكاتب.



8 - إذا ظهرت عليك أي أعراض لابد من إبلاغ مسؤول العمل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335)، ورقم الواتساب (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق (صحة مصر) المتاح على الهواتف.