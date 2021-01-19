شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق اجتماعات المسار الدستورى الليبى في مدينة الغردقة برعاية الأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة الغردقة اجتماعات لوفدي مجلس النواب والمجلس الأعلي للدولة الليبيين بشأن الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم.

وتستضيف جمهورية مصر العربية الاجتماع الثانى لأعمال اللجنة الدستورية والتي سبق لها أن عقدت جلستها الأولي خلال الفترة من 10 : 13 أكتوبر الماضي والذى انتهي المشاركين فيه إلى ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والمضي قدما نحو المرحلة الدائمة بما يحقق طموحات الشعب الليبي.

وتأتي هذه الجهود المصرية في إطار حرص القيادة السياسية علي انهاء معاناة الشعب الليبي ووضع الأسس الدستورية المستقبلية في ليبيا.

وتعقد هذه الجلسات تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك في اطار نتائج ملتقي الحوار السياسي الذى تديره البعثة الأممية وتطمح من خلاله لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة في البلاد تتولى تنظيم الانتخابات العامة في البلاد ديسمبر المقبل.