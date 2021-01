جو بايدن باكيا قبل سفره لواشنطن: هذه أوقات مظلمة ولكن سيكون هناك نور دائمًا

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى المنتخب، جو بايدن وهو يتمالك نفسه من البكاء أثناء خطاب الوداع أمام حشد من الأمريكيين فى ولاية ديلاوير قبل أن يغادر إلى واشنطن، وهو يمسح دمعة من عينه، إنه أمر شخصى للغاية أن تبدأ رحلتنا القادمة إلى واشنطن من هنا - المكان الذى يحدد معنى أن يكون المرء أمريكيا.

وقال إنه من المهم بالنسبة له أن تبدأ رحلته إلى واشنطن لحضور حفل التنصيب فى ولاية ديلاوير لأنها كانت مهمة جدًا لعائلته.

وتحدث الرئيس المنتخب فى مركز الميجور جوزيف آر "بو بايدن الثالث وهو مركز في مطار نيو كاسل بالقرب من ويلمنجتون ، ديلاوير. تم تسمية المركز باسم نجل بايدن الراحل ، الذي توفي بسرطان المخ في عام 2015.

وردد بايدن رسائل حملته الانتخابية ، مقدما رسالة أمل قبل يوم واحد من أداء اليمين الدستورية كرئيس.

قال بايدن: "أعلم أن هذه أوقات مظلمة ، لكن سيكون هناك نور دائمًا". "هذا ما يجعل هذه الدولة خاصة جدًا."

قال بايدن ، مقتبسًا من الكاتب جيمس جويس ، "عندما أموت ، ستكون ديلاوير مكتوبة في قلبي".

قال بايدن إنه يشعر بأسف واحد فقط: أن ابنه الراحل بو لم يكن هنا "لأننا كان يجب أن نقدمه كرئيس".

