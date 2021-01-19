شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تكشف أهداف مبادرة "شتى فى مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مبادرة "شتى في مصر "، التي أطلقتها الوزارة تستهدف الباحثين عن فرصة للخروج من المنازل وقضاء وقت جيد في مناطق سياحية بتكاليف معقولة.

وأضافت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن المبادرة أيضًا تستهدف المواطنين الذين تعودوا السفر والخروج خارج البلاد لقضاء وقت فراغهم، وفى ظل الأزمة الراهنة بسبب انتشار كورونا على مستوى العالم لا يستطيعون السفر، وبالتالي يجرى توفير أماكن سياحية جذابة لهم داخل مصر.

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة: المبادرة توفر مقاصد سياحية وأثرية كثيرة من المعابد والآثار، بجانب تخفيض أسعار دخول المناطق السياحية والأثرية، مشيرة إلى أن التخفيضات تشمل المناطق السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والقاهرة، حيث إن هناك متاحف جديدة جرى افتتاحها خلال الفترة الراهنة ومستعدة لاستقبال الزوار مثل متحفى الغردقة وشرم الشيخ.