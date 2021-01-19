شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق هائل بعد التهامه 50 فدان قصب بقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم، الثلاثاء، من السيطرة علي حريق نشب فى زراعات قصب السكر بمركز الوقف شمالى محافظة قنا، وإيقافه قبل الامتداد للمحاصيل الأخرى.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة على حريق هائل في 50 فدانا من محصول قصب السكر بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

وفور تلقيها بلاغا انتقلت قوات الحماية برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا والدفع بسيارات إطفاء لتتمكن من إخماد الحريق قبل امتداده إلى الزراعات المجاورة، ولم يسفر عن خسائر بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.