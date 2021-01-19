شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: مترو أبو قير يتكلف 1.7 مليار يورو بسعة 1.2 مليون راكب يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا، للوقوف علي البرنامج الزمني وجميع الإجراءات والتجهيزات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبو قير "مترو عالي الكثافة بالمسار من أبو قير وحتي محطة مصر" بطول 23 كم وتكلفة 1.7 مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح محافظ الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدت برئاسته لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية وعلي رأسها مشروعي"مترو أبو قير" ومشروع "تأهيل وتطوير ترام الرمل".

وأكد الشريف أن مشروع "مترو أبو قير" كان من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية، وبفضل الله عز وجل وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقي، وسنبدأ التنفيذ الفعلي في القريب العاجل. موضحًا أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي ستتم علي أرض الإسكندرية.

من جانبه أوضح المهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل؛ أنه بداية مارس المقبل سيتم البدء الفعلى فى تنفيذ مشروع مترو أبو قير بطول 21.7 كم، وتكلفة 1.7 مليار يورو، يشمل جميع الأعمال الصناعية، واجمالي عدد المحطات 20 محطة قابلة للتعديل.

وأشار خليل، إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب 60 ألف راكب "ساعة/ إتجاه" بمتوسط حجم نقل مليون و200 ألف راكب في اليوم. ومن المقرر الإنتهاء من المشروع خلال 3 سنوات؛ تنقسم إلي عامين للإنتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية وعام للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري/ موضحا أن هذا المشروع يأتي كمرحلة أولي للربط علي منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعالمين مرورا ببرج العرب، ووصولا إلي السادس من أكتوبر والعين السخنة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتصميمات الجاري تنفيذها لتطوير ترام الرمل التي تم عرضها خلال الإجتماع، أوضح المحافظ أن ترام الإسكندرية يعد من الأثار والتراث الذي يرتبط به أهالينا بالإسكندرية بشكل كبير ويستخدمه جميع فئات المجتمع السكندري المختلفة، ولذلك كنا حريصين علي الإبقاء عليه بالرغم من كل التحديات التي نواجهها بسببه. مؤكدا أنه في الوقت ذاته حرصنا علي تطويره وتأهيله ليتوافق مع متطلبات العصر ويخفف العبء عن المواطنين.

وعقب الاجتماع تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المسار الابتدائي لمشروع "مترو أبو قير"، للمعاينة على الطبيعة للمسار تمهيدًا لبدء إطلاق المشروع فى مارس المقبل والتأكد من كافة التجهيزات والإجراءات وحل أي عقبات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي وزارة النقل، للوقوف علي البرنامج الزمني وجميع الإجراءات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبو قير بطول 23 كم وتكلفة 1.7 مليار يورو.

وخلال التفقد؛ أكد الشريف أنه بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والجهات المعنية سيتم وضع حلول مناسبة، وطرق بديلة للقضاء على أي مشكلة مرورية قد تواجههنا خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بوضع خطة بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية للاستفادة من إقامة محاور عرضية وطولية للربط بين طريق الكورنيش ومحور المحمودية.

جاء الاجتماع؛ بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق وزارة النقل، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمكاتب الاستشارية التابعة لوزارة النقل، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.



تفقد المشروع



جانب من الاجتماع



خريطة للمشروع



محافظ الاسكندرية خلال الجولة