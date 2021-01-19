شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يهنئ "موسيفينى" بعد فوزه بولاية جديدة بانتخابات الرئاسة فى أوغندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرئيس الأوغندى يورى موسیفینی بفوزه بولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها:

"إنه لمن دواعى سرورى أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا. وإنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق.

كما أود أن أعرب عن تطلعى للعمل معاً في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين.

فخامة الرئيس والأخ العزيز ، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار".