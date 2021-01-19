شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: نواب البرلمان يطالبون باستقالة أسامة هيكل وإلغاء الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها تغطية جلسة مجلس النواب اليوم تحت عنوان:" فى جلسة ساخنة تحت القبة.. نواب البرلمان يطالبون باستقالة أسامة هيكل وإلغاء الوزارة.. الأغلبية والنواب يفتحون النار على وزير الدولة للإعلام بسبب الفشل وسوء الإدارة.. اتهامات بمخالفة الدستور والقانون والتربح والجمع بين منصبين وخدمة القنوات المعادية لمصر.. ونواب يطالبونه برد ملايين مدينة الإنتاج الإعلامى.

رئيس مجلس النواب: 95 نائبا طلبوا التعقيب على بيان خالد عبد الغفار.. وزير التعليم العالى: استثماراتنا بلغت151.5 مليار جنيه.. جامعاتنا فى تصنيف متقدم عالميا.. ويشيد بالأطقم الطبية فى مواجهة كورونا: دورهم بطولى.. لجنة التعليم تطالب باستدعاء رؤساء الجامعات لمحاسبتهم عن تنفيذ برامجهم.. وبرلمانى يحذر من معاهد "بير السلم"

الليلة فى الفنادق تتراوح بين 300 و750 جنيها.. «شتى فى مصر» مبادرة حكومية لتشجيع السياحة الداخلية

الرئيس السيسى يلتقى رئيس وزراء الأردن ويؤكد تطلع القاهرة لتعميق التعاون بين البلدين.. «الخصاونة» يعرب عن سعى بلاده للاستفادة من مشروعات مصر القومية.. وتوافق بين الجانبين حول تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الأجهزة لمكافحة الإرهاب

لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية ببيع حصتها فى أراضى مليون 1.5 فدان

17% انخفاضا بعجز الميزان التجارى والصادرات تتخطى الـ 25 مليار دولار.. وزيرة التجارة: المؤشرات تؤكد نجاح الدولة فى التعامل مع أزمة كورونا

«نواب التنسيقية»: لا نتصيد أخطاء الوزراء ولا خصومة مع الحكومة.. أشادوا ببيان رئيس الوزراء

«التعليم» تبدأ مناقشة مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية.. موافقة البرلمان شرط منح فرصتين للامتحان

وزير الإسكان: تطبيق إلكترونى موحد للتراخيص فى المدن الجديدة.. نهدف لتقديم الخدمات بتجربة غير مسبوقة للمواطن والمستثمر.. والمساهمة فى تحقيق الشمول المالى

اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تعطى «قبلة الحياة» لتفعيل أنشطة المؤسسات الأهلية.. تلقى جميع التبرعات إلكترونيا لتفعيل الرقابة على الأموال.. والسماح بإنشاء شركات هادفة للربح للإنفاق على الأنشطة الخيرية

65.8 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وأمريكا خلال 10 سنوات

«الصحة» تكشف خطة مواجهة كورونا بين المرضى النفسيين



