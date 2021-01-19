شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائى مونديال الأندية 4فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ما أسفرت عنه قرعة كأس العالم للأندية حي ث يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

فى المقابل تأهل فريق الدحيل القطرى إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية بعد انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى، لعدم قدرته على السفر إلى قطر فى ظل إجراءات الحجر الصحى التى تتطلبها السلطات فى بلاده، فى ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأهلى يواجه الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية

يواجه الأهلى نظيره فريق الدحيل القطرى فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2020، التى تستضيفها قطر فى الفترة من 4 حتى 11 من شهر فبراير المقبل، وهو ما أسفرت عنه القرعة التى أجريت اليوم الثلاثاء فى مدينة زيوريخ السويسرية، مقر الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وتأهل الأهلى للعب فى كأس العالم للأندية فى النسخة الحالية بعد تتويجه بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة التاسعة فى تاريخه، على حساب غريمه التقليدى فريق الزمالك، بنتيجة 2 – 1 فى المباراة النهائية التى جمعتهما فى شهر نوفمبر الماضى على ستاد "القاهرة".

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وسبق أن حقق الفريق الأحمر برونزية العالم في نسخة 2006 باليابان.‏

فى المقابل تأهل فريق الدحيل القطرى إلى دور ربع نهائي مونديال الأندية بعد إنسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندى، لعدم قدرته على السفر إلى قطر فى ظل إجراءات الحجر الصحى التى تتطلبها السلطات فى بلاده، فى ظل تفشي جائحة فيروس كورونا.

غدا أمطار بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى غزيرة على الإسكندرية والصغرى 9 درجات

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، والرياح نشطة، وطقس معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الوجه البحرى، وأمطار متوسطة لغزيرة على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط والعريش ورفح على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ووسط سيناء.

الحكومة: 114 مليار جنيه لمشروعات تطوير نظم الإشارات والازدواج بالسكة الحديد

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، لاستعراض خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل.

وفى مستهل العرض الذى قدمه وزير النقل، أشار إلى أن خطة تطوير الشبكة القومية للسكة الحديد، وربط القطار الكهربائى بالديزل، تقوم على رؤية الدولة المصرية فى أهمية ربط عناصر التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات ببعضها، وذلك فيما يتعلق بالمدن الجديدة، أو المناطق الصناعية والزراعية الجديدة، إلى جانب ربطها بشبكة الطرق الرئيسية والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية، مضيفاً أن فكرة التطوير تعتمد على تطوير نظم الإشارات، والعمل على ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة، إلى جانب إنشاء خطوط جديدة، وإنشاء شبكة القطار الكهربائى السريع وربطها مع شبكات السكة الحديد القائمة، والطرق الرئيسية، والموانئ بمختلف أنواعها، فضلاً عن إنشاء محطات لشحن وتفريغ البضائع داخل الموانئ والمناطق الصناعية.

واستعرض وزير النقل، خطة تطوير شبكة السكة الحديد القائمة، بإجمالي أطوال 9570 كم، مشيراً إلى أنه تم التخطيط لتطوير البنية التحتية من خلال تطوير نظم الإشارات بجميع الخطوط الرئيسية بإجمالى أطوال 1800 كم، جار تنفيذ 971 كم بتكلفة 9.8 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها بتكلفة 37 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية إلى 46.8 مليار جنيه، وكذلك إنشاء خطوط جديدة لخدمة الركاب والبضائع والربط مع دول الجوار بتكلفة 67.1 مليار جنيه لتصل التكلفة الإجمالية لمشروعات الإشارات والازدواج والخطوط الجديدة إلى 114 مليار جنيه.

وزير التعليم العالى: تجارب لقاح كورونا المصرى على الحيوانات مبشرة جدا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، أن مصر أصبح لديها حاليًا أكبر مركز فى أفريقيا والشرق الأوسط للأبحاث السريرية، وله مكانة عالمية، موضحًا أنه تم إنشاء تحالف أكثر من رائع بين عدد من الهيئات المصرية لإنتاج لقاح خاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، والتى أكد فيها أنه تم الانتهاء من مرحلة فصل الفيروس والتوافق علي التجارب قبل الإكلينيكية على الحيوانات والنتائج مبشرة جدا، وسيكون هناك تجارب على البشر قريبا جداً".

ولفت الوزير إلى كفاءة الأطباء المصريين، ما الطبيب المصري الذي نشر نحو 12 بحثاً في دوريات بحثية عالمية حول فيروس كورونا منذ بداية الجائحة.

وقف حركة الملاحة بموانئ الإسكندرية والدخيلة والبرلس لسوء الأحوال الجوية

كشف تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية، انخفاض فى درجات الحرارة ووجود رياح خفيفة إلى متوسطة على مستوى الجمهورية و سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة بمحافظتى الإسكندرية وكفر الشيخ، حيث شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مستوى المحافظة أدت الى تجمعات مياه وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح التقرير الذى تلقى نسخة منه اليوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء الإسكندرية والدخيلة لحين تحسن الأحوال الجوية، بينما تساقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق محافظة كفر الشيخ مثل بلطيم ومصيف بلطيم وبرج البرلس مما أدى إلى تراكم خفيف للمياه بالمناطق المشار إليها وتم التعامل معها بواسطة معدات الأحياء والمدن ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ونظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج فقد تم إيقاف أعمال الملاحة بميناء البرلس لحين تحسن الأحوال الجوية.

رئيس الاستلام والتخزين بالتموين: صوامع القمح وفرت على الدولة 4 مليارات جنيه

قال المهندس ياسر على، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة المصرية القابضة بوزارة التموين إنه تم الارتفاع بمستوى التخزين منذ عام 2013/2014 من مليون و200 ألف طن إلى 3 ملايين و488 ألف طن وأن هذه السعات التخزينية زاد إلى الضعف بفضل القيادات الرشيدة، والتى اتخذت أفضل نظم السعة التخزينية للمحافظة على المخزون منذ بداية دخوله إلى الصومعة لتخزينه وحتى خروجه لاستخدامه.

وتابع: "أولا بالوزن ثم تنقية الشوائب منه سواء كانت أتربة أو أي شئ آخر ثم يمر على المغناطيسات لتنقيته من برادة الحديد ثم تدخل عن طريق النوائل إلى الصوامع، وهنا يبدأ مراقبة درجات الرطوبة ودرجات الحرارة بالإضافة إلى معرفة مخزون الاحتياطى داخل خلايا الصومعة.

نقوم بعد ذلك لمراقبة الحبوب المخزونة ونقوم فورا بحل أى مشكلة وكل ذلك نتيجته عدم وجود هدر فى المخزون وتكون الكمية التى دخلت إلى الصومعة بوزنها هى التى تخرج بنفس الوزن إلى المطاحن.

وأشار رئيس قطاع الاستلام والتخزين إلى أن الهدر الفاقد كان قبل الصوامع يصل لأكثر من 15% والآن أصبح صفر وهذا كان يكلفنا أكثر من 4 مليارات جنيه تم إدخالهم جميعا فى إنشاء صوامع للحفاظ على مخزون القمح.

الأمم المتحدة تدعو الأطراف الليبية المشاركة باجتماع الغردقة للتوافق حول الترتيبات الدستورية

انطلقت اليوم أعمال اللقاء الثاني للجنة الدستورية المؤلفة من وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بعشرة أعضاء لكل منهما لمناقشة الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021. ويُعقد اللقاء على مدى 3 أيام في مدينة الغردقة، باستضافة كريمة من الحكومة المصرية.

رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بالمشاركين في كلمتها الافتتاحية عبر الاتصال المرئي، مؤكدة على "ضرورة الاتفاق على الترتيبات الدستورية في المرحلة القادمة نظراً لأهمية ذلك وارتباطه بمُخرجات المسارات الأخرى، لأنكم إذا لم تتوصلوا إلى اتفاق فسيكون لذلك تداعيات سلبية جداً على المسارات الأخرى، بما فيها الحالة الأمنية والاقتصادية. تقع عليكم مسؤولية كبيرة في التوصل إلى توافق حول الترتيبات الدستورية."

زى موحد لكل سايس وعلامة تحدد هويته.. بقانون تنظيم انتظار المركبات

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات، يشترط التزام الشركات والأفراد، بوضع اللافتات الإرشادية فى أماكن انتظار المركبات، والتزام العاملين بارتداء الزى المخصص لهم، مع وضع علامة أو إشارة تحدد هويته لبث روح الطمأنينة لدى المواطنين، وعدم استغلالهم من الخارجين على القانون، بالإضافة إلى التأكيد على المواطنين ضرورة الالتزام بالأماكن المخصصة للانتظار.

وأوضح قاسم، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن القانون بدأ بالفعل والمحافظات بدأت تلقى طلبات الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، مشددا على أنه فى حال العمل دون ترخيص سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بذات القانون.

ووافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.

وقال شعراوى، إن القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصادى الرسمى للدولة، لافتا إلى أن القانون نص على إنشاء لجنة بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم انتظار المركبات فى الشوارع الخاضعة لها تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

الحكم بإعدام 8 متهمين بواقعة استشهاد معاون مباحث كوم أمبو

أحالت محكمة جنايات أسوان، برئاسة المستشار حاتم محمد محمود رئيس المحكمة، وبأمانة سر فراج أمين، أوراق 8 متهمين بينهم 4 غيابيا إلى فضيلة المفتى، وحبس حدث 15 سنة، لتورطهم فى واقعة استشهاد معاون مباحث مركز كوم أمبو النقيب عبد الرحمن الصيرفى، والذى استشهد متأثرا بإصابته فى تبادل إطلاق نار مع مطلوبين أمنيا بناحية قرية فطيرة بمركز كوم أمبو، وقيدت القضية برقم 6371 جنايات كوم أمبو لسنة 2019 والمقيدة 1379 كلي أسوان قتل عمد .

وتعود الواقعة إلى أبريل 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو قرية فطيرة لضبط مطلوبين أمنيا، وفور مشاهدة المتهمين لقوات الأمن بادروا بإطلاق النار من أسلحة آلية تجاه القوات فى محاولة للهروب والاختباء بعد محاصرتهم ومطاردتهم داخل القرية، حيث بادلتهم القوة إطلاق النار، ما أسفر عن استشهاد النقيب عبدالرحمن الصيرفي معاون مباحث كوم أمبو بعد إصابته بطلق نارى فى الصدر، وتم توجيه الاتهام لـ 9 متهمين فى الواقعة، تمكنت الشرطة من ضبط 5 متهمين منهم، وإحالتهم إلى النيابة التى قررت إحالتهم إلى الجنايات محبوسين، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق 8 متهمين إلى فضيلة المفتي بينهم 4 حضوريا و4 غيابيا وبمعاقبة المتهم التاسع "ح م" (حدث ) بالحبس 15 عاما.