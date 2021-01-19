شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أشرف رشاد لوزير الدولة للإعلام: رجع فلوس مدينة الإنتاج الإعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، برد كل المبالغ التى تقاضها عن توليه رئاسة مدينة الانتاج الإعلامي وكونه عضوا منتدبا بشركة الإنتاج، وذلك قبل أن يقرر رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى إغلاق باب المناقشة فى بيان وزير الدولة للإعلام الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة.

وقال رشاد تعقيبا على ما قاله الوزير بشأن أن رئيس الوزراء هو الذى جدد له رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى:"رئيس الوزراء ليس من صلاحيته مخالفة القانون، وإصدار قرار بالاستمرار، وإذا كان قد أصدره من أجل مهمة وطنية فعليه أن يلغيه"، مطالبا الوزير برد كل ما تقاضاه من مبالغ عن رئاسته لمدينة الإنتاج الإعلامى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، والتى شهدت إلقاء وزير الدولة للإعلام بيان عن تنفيذ الوزارة لبرنامج الحكومة.