أخبار مصر

"صورني وأنا معاه في أوضة النوم".. تفاصيل اتهام شاب بابتزاز ستينية في مصر الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل ابتزاز شاب سيدة أعمال بمقطع جنسي بينهما مقابل حصوله على 3 ملايين جنيه.

وقالت المجني عليها في التحقيقات "م. س"، 60 سنة، صاحبة شركة بمصر الجديدة، تعرَّفت على المتهم (30 سنة) فني كمبيوتر خلال عمله بشركتها، وتوطدت علاقتهما إلى ممارسة الجنس بينهما داخل شقة بمصر الجديدة.

وأضافت أنها فوجئت به يخبرها بتصوير علاقتهما الجنسية سويًا، عن طريق كاميرا ثبتها في أحد أركان الغرفة "قالي أنا مصورك صوت وصورة في أوضة النوم"، مطالبًا إياها بمساعدته بالأموال مقابل عدم نشره للفيديو وفضحها أمام أسرتها.

وذكرت أن المتهم حصل منها على قرابة 3 ملايين جنيه في عدة أشهر تحت التهديد بالتشهير بها ونشر الفيديو، فقررت تحرير محضر ضده.

وأمرت النيابة بحبس المتهم وإحالته للمحاكمة بتهمة ابتزاز المجني عليها.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا