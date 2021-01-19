"السياحة" تكشف ثمار مبادرة "شتي في مصر" ودرجة الإقبال عليها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

كشفت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، عن وجود إقبال جيد من المواطنين على الحجز في مبادرة "شتي في مصر" التي انطلقت يوم 15 يناير الجاري بالتزامن مع بداية إجازة نصف العام والتي تستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل.

وأوضحت شلبي في تصريحات لها اليوم، أن طريقة الحجز في المبادرة يكون إما عن طريق غرفة المنشآت الفندقية من خلال الموقع الرسمي لها، أو من خلال شركة مصر للطيران وفروعها المنتشرة، لافتة إلى أن المبادرة فرصة جيدة لكل المصريين، قائلة: "معاكم شهر ونص وده وقت كويس جدا".

وأضافت أن وزارة الطيران، أعلنت تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلية لتشجيع المواطنين على السفر للأقصر وأسوان والغردقة ومرسى علم بأسعار غير مسبوقة، بجانب أن الفنادق أعلنت تخفيض أسعار حجز الغرف لتصل الليلة لـ 300 جنيه في بعض الفنادق شاملة الوجبات على حسب موقع وشريحة الفندق.

وأشارت شلبي، إلى أن وزارة السياحة والآثار، أعلنت تخفيض تذاكر الدخول لكل المتاحف والأماكن الأثرية إلى 50%، ما يعتبر فرصة جيدة لكل المصريين.

من ناحيته، أكد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية، استهداف الوزارة تنشيط السياحة الداخلية، خلال فصل الشتاء الحالي وخاصة في محافظتي الأقصر وأسوان.

وأضاف العاصي، في تصريحات له اليوم، أن وزارة السياحة وفرت أسعار جيدة ومخفضة بالفنادق، وبأسعار تتراوح بين 300 ـ 600 جنيه لليلة شاملة الضرائب، ووجبات الطعام، موضحا أن التركيز على وسيلة الطيران، جاء من منطلق أنه أسرع وسيلة للوصول أكثر من القطار.

وأوضح أن وزارة السياحة بحثت مع وزارة الطيران، كيفية تقليل تكلفة النقل، متابعا: وزارة الطيران حددت سعر التذكرة بـ 1500 ج فقط، بدلا من 3000 جنيه"، مشيرا إلى أن الغردقة وشرم الشيخ من أهم المدن الشتوية لذلك خفضنا أسعار التذاكر للغردقة لـ 2000 جنيه و1800 جنيه لشرم الشيخ، مؤكدا أن أسعار الفنادق موحدة، بكافة المدن السياحية.

ومن جهته، توقع هشام الشاعر عضو غرفة المنشآت الفندقية، جني ثمار مبادرة "شتي في مصر" نهاية شهر يناير الجاري، مشيرا إلى أن عدد الفنادق المشاركة في المبادرة وصل لـ 150 فندقا بين الثابت والعائم، في محافظات البحر الأحمر (الغردقة - مرسى علم)، وفي جنوب سيناء (شرم الشيخ - دهب - طابا- نويبع) وفي الأقصر وأسوان.

وقال الشاعر لمصراوي، إن المبادرة تشجع السياحة الداخلية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن السياحة الداخلية أحد العناصر الهامة للقطاع والفنادق الموجودة في مصر.

وأوضح أن أسعار تذاكر الطيران تبدأ من 1500 جنيه وتصل إلى 1800 جنيه، لمدن عدة منها؛ الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان ومرسى علم وطابا ونويبع، مشيرا إلى أن السعر للذهاب والعودة يشمل الضرائب.

وأكد الشاعر، أن سعر إقامة الفرد بالغرفة المزدوجة يبدأ من 300 جنيه في فنادق فئة 3 نجوم، و750 للفرد بفنادق فئة 5 نجوم، شامل الضرائب والوجبات، مشددا على أن جميع الفنادق المشاركة بالمبادرة حاصلة على الشهادة الصحية وتتبع إجراءات كورونا والاشتراطات الاحترازية.