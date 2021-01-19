رئيس مجلس النواب يستقبل سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمكتبه، ‏اليوم الثلاثاء، وامكيني ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الأفريقية، بحضور المستشار أحمد سعد الدين ومحمد أبو العينين، وكيلي المجلس.‏

ورحب الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بسكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية، معرباً عن تقديره له لحرصه على زيارة مصر كأولى جولاته الخارجية بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مؤكداً أن مصر تولى أهمية كبرى لنجاح اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، وتعظيم الفائدة المرجوة منها بما يحقق التكامل الإقتصادي والتجاري داخل القارة الإفريقية.

ونوه إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، فضلاً عن أن تدشين منطقة التجارة الحرة القارية صدر تحت رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مما يعكس إرادة مصرية صادقة لتعميق التكامل القاري الإفريقي.

ودعا الدكتورحنفي جبالي رئيس مجلس النواب، سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية إلى بذل أقصى مساعيه في الفترة القادمة، لتشجيع وحث باقي الدول الإفريقية على التصديق على الاتفاقية، لتعظيم الاستفادة منها، وزيادة عدد الدول التى يمكن بدء التجارة الفعلية فيما بينها، مبدياً اهتمام مصر بلعب دور محوري في بناء قدرات الدول الإفريقية في هذا المجال، انطلاقاً من الخبرات الفنية المصرية بقواعد وآليات التجارة.

من جانبه، أعرب وامكيني ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الإفريقية عن جزيل شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال التى لاقاها والوفد المرافق له منذ بدء زيارته الرسمية لمصر، مبدياً تطلعه لتعظيم التعاون بين مصر وسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية في ضوء دور مصر الرائد في القارة الإفريقية، كما تقدم سيادته بالشكر للدولة المصرية على دعمها لسكرتارية منطقة التجارة الحرة الإفريقية.

جدير بالذكر أن اتفاقية منطقة التجارة الإفريقية الحرة قد تم تدشينها خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية، الثانية عشرة، والتى عُقدت في يوليو 2019، خلال الرئاسة المصرية للإتحاد الإفريقي، وقد تم اختيار العاصمة الغانية أكرا مقراً لسكرتارية منطقة التجارة الإفريقية الحرة، كما يتولى وامكيني ميني ( جنوب إفريقي الجنسية) منصب السكرتير العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية كأول سكرتير عام لها.