3 غرف تشطيب "سوبر لوكس".. أول نموذج لشقق موظفي العاصمة الإدارية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تستعد الحكومة للانتقال الكامل إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، منتصف العام الجاري، كما هو مخطط، الأمر الذي ترتب عليه الإسراع في تنفيذ سكن للموظفين الذين سيتم نقلهم إلى وزارات الحي الحكومي؛ لتيسير عملية الانتقال الكامل لمن يرغب من الموظفين.

ويجرى تنفيذ سكن موظفي الوزارات في العاصمة الإدارية في مدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر، حيث وضع الجهاز خلال الفترة الماضية هذا المشروع على قائمة أولوياته.

وانتهى الجهاز مؤخرا من فرش إحدى الشقق وتشطيبها "سوبر لوكس"؛ لتكون نموذجًا لباقي الشقق التي تم الانتهاء من تنفيذها أيضًا، حيث انتهى جهاز مدينة حدائق العاصمة، من تنفيذ 100% من المباني الخدمية في المشروع، ومن المتوقع تسليم المشروع بالكامل نهاية الربع الأول من 2021.

لمشاهدة ما وصلت إليه مشروعات العاصمة الإدارية من تنفيذ وشكلها النهائي اضغط هنا.

ويبعد سكن موظفي الوزارات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، حوالي 15 كيلو مترًا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع بـ3.2 مليار جنيه.

يتكون المشروع من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور"، وبلغت نسبة تنفيذ المشروعات السكنية حوالى 100%، مقابل 95% نسبة تنفيذ المرافق، بينما بلغت نسبة تنفيذ الطرق 75% حتى الآن.

ويضم المشروع جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية ومن أجود الأنواع.

وأعلنت وزارة الإسكان تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية ويمكن معرفة شكل العمارات ومواعيد التسليم من هنا

وتم مؤخرا تجربة أعمال الإنارة بعدد من عمارات المشروع، كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بموقع مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، بجانب الانتهاء أيضًا من تنفيذ حضانة ومدرسة ثانوية، ويجرى العمل حاليًا لتنفيذ ملاعب وأسواق ووحدات صحية وغيرها من الخدمات.

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