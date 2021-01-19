شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى لوزير الإعلام: «حيرتنا يا أسامة هيكل.. لو كنت مكانك لاستقلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه سيتحدث عن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، كأنه الصحفي الزميل عضو نقابة الصحفيين، وليس وزير الدولة للإعلام، مردفًا «حيرتنا يا أسامة هيكل».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان من أكثر المؤيدين لأسامة هيكل منذ توليه وزارة الدولة للإعلام، مضيفا «كنت من أكثر المنادين بعودة الوزارة».

وأضاف موسى، أن «البرلمان تحدث كأن أنا اللي أنا كنت بتكلم وقال كل الكلام اللي قولته قبل كده»، مشيرا إلى أن أسامة هيكل لديه مشاكل مع 95 % من الإعلام، مردفا «مين من الصحف والإعلام لم يشتبك مع أسامة هيكل».

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يساند أحد الوزير في مجلس النواب اليوم وهناك من طالبه بالاستقالة مردفا «طالع من المجلس مش مبسوط».

وأكد موسى، ان أسامة هيكل تجاوز الحد المسموح به للأجور لجمعه بين منصبين وما حدث معه في البرلمان شبه محاكمة ولو أنا منه كنت استقلت بعد اتهامات النواب اليوم.