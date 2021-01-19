شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني» يشارك في الجلسة الـ113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الجلسة الافتتاحية للدورة رقم 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية والتي تنعقد بالعاصمة الأسبانية مدريد علي مدار يومي 18 و 19 يناير الجاري.

وقد شارك بالجلسة رئيس وزراء أسبانيا Pedro Sánchez «بردو سانشيز» ، بحضور وزراء ومسئولي السياحة بأكثر من 30 دولة وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، والسفير عمر سليم سفير مصر بمدريد، وعدد من أعضاء السفارة المصرية.

وألقى رئيس الوزراء الأسبانى كلمة رحب فيها بالحاضرين واستعرض الدعم الذي توليه الحكومة الأسبانية لقطاع السياحة، الذى يمثل 12% من الدخل القومي للبلاد والمكون الهام للهوية الإسبانية، بالاضافة الى ما بذلته الحكومة لحماية العاملين بالقطاع.

كما أكد على أن العالم سوف يتجاوز هذه الأزمة مثلها مثل العديد من الأزمات السابقة، مضيفا أن الجائحة قد أثرت على قطاع السياحة في جميع أنحاء العالم، ومعربا عن قناعته بأننا سوف نتخطي الأزمة سريعا وسنكون أقوى، آملا أن يكون عام 2021 عام التعافى.

وحث رئيس الوزراء الأسباني الحاضرين على أن يكونوا أكثر طموحا وأن يعملوا سويا للنهوض بالقطاع. كما تحدث عن الاستراتيجية التي انتهجتها أسبانيا للتعافي واستعادة الحركة السياحة إليها وطالب منظمة السياحة العالمية بالترويج للسياحة الشاملة والخضراء والمستدامة.

واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية السياحة للإنسانية حيث أنها وسيلة للتواصل بين الشعوب وتعزيز التسامح والقيم الإنسانية.