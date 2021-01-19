شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأشار البيان الصادر عن مديرية الصحة بشمال سيناء إلى أن اجمالى عدد حالات الاصابة يبلغ 270 حالة، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 1406 حالات، وبلغ عدد الوفيات 85 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

أشار البيان إلى حجز 9 حالات للعلاج بالمستشفيات و85 حالة تحت العزل المنزلى.

ومن جانبه حذر الدكتور حاسم حمدى مدير عام ادارة التثقيف والاعلام الصحى بشمال سيناء من زيادة عدد الاصابات نتيجة التهاون في اتباع الاجراءات الوقائية.