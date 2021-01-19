شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 66 رحلة جوية للسعودية لنقل 8 آلاف راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسير اليوم الثلاثاء مطار القاهرة الجوى 66 رحلة جوية سفر ووصول إلى المملكة العربية السعودية لنقل 8 آلاف راكب.

وقالت مصادر بالمطار بإن اليوم الثلاثاء على مدار 24 ساعة يشهد سفر 33 رحلة للعديد من شركات الطيران إلى وجهات متعددة بالمملكة العربية السعودية تقل على متنها ما يزيد على 6000 راكب، فى حين يُستقبل المطار 33 رحلة وصول قادمة من جهات عديدة بالسعودية تنقل على متنها ما يقارب 2000 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة فى أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعى.