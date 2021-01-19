شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: الرئيس السيسي وجه بمراعاة المعايير البيئية بكل المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قضايا البيئة تتلقى دعمًا من القيادة السياسية غير محدود وغير مسبوق ولم تشهده من قبل قضايا البيئة.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، حول قضايا البيئة ودور القطاع الخاص في دعم جهود التنمية الاقتصادية، للحديث عن خطة وزارة البيئة في مواجهة التلوث والتدهور البيئي ودمج معايير الاستدامة البيئية والخطط التنموية والانتقال للاقتصاد الأخضر.

وأضافت وزيرة البيئة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بأن تراعي كل المشروعات القومية المعايير البيئية، موضحة أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي سبق وأصدر قراره بدمج معايير الاستدامة البيئية فى خطط الدولة، مشيرة إلى أن إدراك وتنفيذ البعد البيئي يعني استخدام رشيد للموارد البيئية، وذلك يعد إصلاحًا سياسيًا واقتصاديًا هامًا للغاية،