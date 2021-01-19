شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة قنا» تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الدهسة بفرشوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، صالح وكيل وزارة الصحة بقنا، تنفيذ قافلة طبية بقرية الدهسة التابعة لمركز فرشوط وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس.

وأوضح تواضروس في بيان، الثلاثاء، أن القافلة تشمل توقيع الكشف عن المرضي في العديد من التخصصات مع عمل التحاليل والأشعة اللازمة واستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة مؤكدا على أن جميع الخدمات تقدم بصورة مجانية للجميع.