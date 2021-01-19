شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: فرق عمل بكل وحدة محلية لمتابعة التوسع في إنشاء محطات الغاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرّح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بأنه يجري حالياً العمل في تحويل 8 محطات للعمل بالغاز الطبيعي منها محطات جديدة، وأخرى قائمة يتم العمل بها بإضافة النشاط للترخيص، ضمن المرحلة الأولى والتي تستهدف تحويل 19 محطة لتزويد محطات الوقود للعمل بالغاز الطبيعي على مستوى المحافظة، وذلك في إطار المشروع القومي لتحفيز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الوقود التقليدي.

جاء ذلك خلال ترؤّسه للاجتماع الموسع بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،ومسؤولى شركتي كارجاس وغازتك، والتنفيذيين المعنينن من رؤساء الوحدات المحلية السبع،والتموين والطرق والنقل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات والطرق والكباري والمرور وشرطة المرافق، ومركز معلومات شبكات المرافق والسكة الحديد.

وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمحطات الجاري العمل بها ومعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ وأعمال إجراء التعديلات الفنية اللازمة للتشغيل،وسير العمل في إجراءات استخراج التراخيص بإضافة النشاط إلى الرخصة، فضلا عن مناقشة سبل تذليل كافة المعوقات التي قد تعترض أعمال الحفر المتعلقة بخطوط الغاز الخارجية ومد كابلات الكهرباء، وآليات التنسيق بين مسؤولى الشركات والقطاعات الخدمية والمرافق لتسهيل عمل المشروع الذي يتسق مع خطة التطوير التي تتم في مختلف القطاعات والمجالات.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والجهات التنفيذية بتقديم التيسيرات اللازمة للشركات العاملة من خلال تسهيل أعمال تنفيذ وإنشاء المحطات، وتذليل كافة إجراءات استخراج التراخيص للانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة مع التأكيد على قيام الجهة المنوط بها عمل مشروعات للمرافق وقامت بالحفر لتنفيذ المشروع، أن تتولى مسؤولية إعادة رد الشئ لأصله بحسب الأعمال التي قامت بها،لافتا إلى أنه سيتم تكليف لجنة فنية محايدة من جهات علمية وتنفيذية وأكاديمية للمعاينة على الطبيعة واستلام الأعمال المنفذة.

كما وجه المحافظ بتشكيل فرق عمل بكل وحدة محلية والتنسيق مع مسؤولى شركات الغاز وعقد اجتماعات دورية وعمل محاضر تنسيقية بالأعمال المنفذة والمقرر تنفيذها خلال الفترة القادمة، مع ضرورة تواجد منسق من شركة وادي النيل للغاز للتواصل الدائم مع الشركات المنفذة للوصلات الخارجية للمحطات،والتنسيق في أعمال الحفر مع مركز معلومات شبكات المرافق والطرق والمرور لتعديل مسارات الحركة المرورية بمحيط أعمال الحفر تجنبا لأية معوقات قد تواجه أعمال التنفيذ.