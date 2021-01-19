شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رفع مخلفات الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع لليوم الثاني على التوالي.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية في عدد من الشوارع، ومنها شارع عبدالهادي راضي، المار أمام محكمة كفر الشيخ ومديرية الأمن، ومديرية التربية والتعليم، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، بحسب بيان، الثلاثاء، بسرعة الانتهاء من رصف الجزيرة بالانترلوك، والمقاعد المعدة لاستراحة المواطنين بطول الشارع، مؤكداً أن الهدف من أعمال التطوير توسعة اتجاهي الشارع، وإعادة تأهيله، وانشاء مقاعد لراحة المواطنين، وستشمل أعمال التطوير كل شوارع وأحياء المحافظة، ومنها شارع إبراهيم المغازي، وشارع النبوي المهندس، وشارع عبدالهادي راضي، وغيرهما من شوارع شرق كفر الشيخ، إضافة إلى المحاور الجديدة غرب مدينة كفر الشيخ التي تربط بين شرق المدينة وغربها.