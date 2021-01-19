شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «أنا أحقق ذاتي».. انطلاق تدريبات المشروع القومي للأيتام في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت في أسوان تدريبات المشروع القومي للايتام، بنادي النصر الرياضي بأسوان للمرحلة السنية من 7 إلى 13 سنة بنين وبنات.

وتم تحديد ايام التدريب الاثنين والأربعاء من كل اسبوع بمشاركة 45 بنت وولد، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا النستجد.

ويأتي المشروع تحت شعار «أنا أحقق ذاتي»، ويتم تنفيذه على مستوى الجمهورية لرعاية ودعم الأيتام والعمل على تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم.