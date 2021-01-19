شكرا لقرائتكم خبر عن «تنفيذي المنيا» يشكل لجنة للمرور على 42 موقعًا لتخزين القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، ان المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالعمل على تطوير 1391 قرية عدد 50 مركز على مستوى الجمهورية، منها 192 قرية بـ 5 مراكز بمحافظة المنيا وتشمل،47 بابوقرقاص، 26قرية بالعدوة ،41 قرية بمغاغة، 49قرية بملوى ،29 قرية بديرمواس.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز ومديري المديريات الخدمية ورؤساء القطاعات والهيئات بالمحافظة.

وأوضح محافظ المنيا انه تم تحديد احتياجات تلك القري، ومنها قطاعات (مياه الشرب- صرف صحى- كهرباء- غاز طبيعى- تعليم- صحة- طب بيطرى- طرق -شباب ورياضة- تحسين بيئة- اسعاف- حماية مدنية- اتصالات)، وذلك طبقاً للنماذج الواردة من وزارة التنمية المحلية مسبقاً.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من خلال متابعة التزام الموظفين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية والأماكن الخدمية والترفيهية، وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة، لارتداء الكمامات الواقية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات، وأن يكون التعامل بمنتهى الحزم، ولا تهاون مع أي مواطن أو موظف غير ملتزم بارتداء الكمامة، حفاظًا على الصحة العامة، مع الاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير، مؤكدا انه تم منح رؤساء المراكز ونوابهم صفة الضبطية القضائية، كما وجه إدارة مرور المنيا بتكثيف الحملات على المواقف والمواصلات العامة للتأكيد على التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات داخل المواصلات.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع تقريرا لمديريتي الزراعة والتموين حول استقبال موسم القمح 2021، حيث أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تشكيل لجنة للبدء في المرور على 42 موقع تخزيني للقمح بالمحافظة ،وتصل المساحة المنزرعة هذا العام إلى 225 الف فدان.

من جانبه، استعرض المهندس عمر درويش وكيل وزارة الري بالمنيا، تقريرا للإدارة المركزية للموارد المائية والري، تضمن التقرير موقف تأهيل وتبطين الترع، تحويل نظام الري بالغمر في مناطق الاستصلاح إلى نظام الري الحديث بالتنقيط أو الرش، وكذلك مخرات السيول.

وأوضح وكيل وزارة الري، ان مشروع تأهيل وتبطين الترع، جاري العمل في 27 عملية على 104 ترعة بتكلفة 1.1 مليار جنيه، وبطول 387.5 كم، حيث تم الانتهاء من الاعمال بنسبة 19% بواقع 63 كم، مشيراً انه في الوقت الحالي يتم اسناد 5 عمليات تبطين للترع بالأمر المباشر، اما بالنسبة لملف تحويل نظام الري بالغمر في مناطق الاستصلاح إلى نظام الري الحديث، فأكد وكيل وزارة الري أن المساحة المستهدفة 50 ألف فدان، حيث تم تحويل 6492 فدان من الري بالغمر إلى الري بالنظام الحديث.

وأضاف «درويش» انه تم الانتهاء من اعمال تأهيل مخرات السيول بقرية أولاد الشيخ، بنسبه 95% وبتكلفة 4 مليون جنيه، بالإضافة إلى انه تم تنفيذ اعمال الحماية لقرية زاوية الجدامي، بإقامة سد ركامي وبحيرتين بتكلفة 38 مليون جنيه بنسبة تنفيذية 75%.