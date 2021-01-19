شكرا لقرائتكم خبر عن مرور مفاجئ لوكيل «صحة الشرقية» على مستشفى مشتول السوق المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجرى الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الثلاثاء، مرورًا مفاجئًا على مستشفى مشتول السوق المركزي، لمتابعة إنتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي، والتأكد من الإجراءات والسياسات المتبعة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-١٩»، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وخاصة أدوية الطوارئ، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة، وإرتداءهم للواقيات الشخصية أثناء التعامل مع الحالات المرضية.

وتفقد وكيل وزارة الصحة قسم الإستقبال والطوارئ، والعناية المركزة، وتم الإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتم الإستماع إليهم، ومعرفة مدي رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، كما وجه بتوفير كافة الرعاية الصحية لهم، مشدداً على الالتزام بخطوط سير منفصلة لمرضي الأمراض التنفسية، لمنع إنتشار العدوي .

ووجه وكيل الوزارة بضرورة إتباع أعمال الجرد والتطهير اليومية، كما أكد على أهمية إتباع بروتوكول العلاج الجديد الذي أقرته وزارة الصحة المصرية لمرضي فيروس كورونا المستجد «كوفيد١٩».