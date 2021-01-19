محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو أبو قير (صور) 

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الثلاثاء، جولة تفقدية للمسار الابتدائي لمشروع «مترو أبوقير»، للمعاينة على الطبيعة للمسار تمهيدًا لبدء إطلاق المشروع في مارس ٢٠٢١، والتأكد من كافة التجهيزات والإجراءات وحل أي عقبات قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده المحافظ مع ممثلي وزارة النقل، للوقوف على البرنامج الزمني وجميع الإجراءات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبوقير بطول ٢٣ كم وتكلفة ١.٧ مليار يورو.

وخلال الجولة؛ أكد الشريف أنه بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية والجهات المعنية سيتم وضع حلول مناسبة، وطرق بديلة للقضاء على أي مشكلة مرورية قد تواجههنا خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما وجه جميع الأجهزة التنفيذية بوضع خطة بالتنسيق مع إدارة مرور الإسكندرية للاستفادة من إقامة محاور عرضية وطولية للربط بين طريق الكورنيش ومحور المحمودية.

شارك في الجولة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق في وزارة النقل، ومحمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، وممثلي المكاتب الاستشارية التابعة لوزارة النقل، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)

محافظ الإسكندرية: بدائل لحل مشاكل المرور أثناء تنفيذ مشروع مترو الأنفاق (صور)