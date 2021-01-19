شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء مبنى المجلس الشعبي المحلي بمنطقة أبو فليو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أعمال إنشاء المبني المخصص للمجلس الشعبي المحلي، بمنطقة أبوفليو بشرق النيل، بحضور نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد، حيث قامت المحافظة باختيار الموقع، وإدراجه في مشروعات الخطة الاستثمارية.

رافق المحافظ خلال جولته العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

وقال المحافظ، ان المجلس الشعبي المحلى، سيكون له دور هام، وفعال لإكمال الحياة السياسية، والتشريعية، ورصد وحل المعوقات والتحديات التي تواجه المجتمع، بما يسهم في التيسير على المواطنين، وتحقيق أقصى قدر من الشفافية، والرقابة على التنفيذيين، ووضع الرؤي، والاستراتيجيات التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة.

وعلى هامش جولته بالمنطقة تفقد المحافظ، مبني إدارة البيئة، بحضور المهندسة ندى عاشور مدير الإدارة، حيث تابع المحافظ سير العمل بالإدارة، للوقوف على كيفية عمل المنظومة، حيث تعمل الإدارة في ملفات هامة تتعلق بحماية البيئة من التلوث وتقييم الآثار البيئية في كافة القطاعات والمنشآت.

وشدد المحافظ على أهمية تكثيف الحملات البيئية، والوقوف على المخالفات في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.