شكرا لقرائتكم خبر عن «احتفالًا بعيد الشرطة 25 يناير».. عرض فيلم «المحسمة» لبيان جهود تحلية ومعالجة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للاعلام في انتاج مجموعة أفلام تسجيلية عن جهود الدولة والهيئة الهندسية بالقوات المسلحة في انشاء محطات تحلية ومعالجة المياه.

وذكر بيان للهيئة الوطنية، الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من أول تلك الأفلام عن محطة معالجة مياه المحسمة بسيناء بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وسيتم عرض الفيلم الأول في ذكرى الاحتفال بعيد الشرطة يوم ٢٥ يناير.

وأكدت نائله فاروق، رئيس قطاع التليفزيون، أن تلك الأفلام تأتى بهدف ابراز جهود الدولة في تنمية سيناء، للوصول إلى زراعة ٥٠٠ ألف فدان بهدف المساهمة في إعمار وتنمية سيناء، وذلك عبر انشاء محطات تحلية مياه ومحطات معالجة المياه بسيناء.

ويأتى فيلم «المحسمه» باكورة تلك الأفلام، ويليه فيلم خاص عن منظومة معالجة مياه بحر البقر، وتم تكليف محمد الشحات بإعداد وكتابة التعليق لتلك الأفلام والإخراج للمخرج الشاب وليد مرسى.