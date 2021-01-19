شكرا لقرائتكم خبر عن ينقل 1.3 مليون راكب يوميًا.. بدء تنفيذ مشروع مترو أبو قير مارس المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، اجتماعا موسعا للوقوف على البرنامج الزمني وجميع الإجراءات والتجهيزات للبدء الفعلي في تنفيذ مشروع مترو أبوقير «مترو عالي الكثافة بالمسار من أبوقير وحتي محطة مصر» بطول ٢٣ كم وتكلفة ١.٧ مليار يورو، والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وزارة النقل.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة من الاجتماعات التي عقدت برئاسته لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروعات تطوير النقل السككي الكهربائي بالإسكندرية وعلي رأسها مشروعي«مترو أبوقير» ومشروع «تأهيل وتطوير ترام الرمل».

وأكد الشريف أن مشروع «مترو أبوقير» كان من الأحلام التي تمناها أهالينا بالإسكندرية، وبفضل الله _عز وجل_ وتوجيهات القيادة السياسية أصبح هذا الحلم حقيقي، وسنبدأ التنفيذ الفعلي في القريب العاجل موضحًا أن هذا المشروع من أعظم المشروعات التي ستتم على أرض الإسكندرية.

من جانبه، أوضح رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق التابعة لوزارة النقل، أنه بداية مارس المقبل سيتم البدء الفعلى في تنفيذ مشروع مترو أبوقير بطول ٢١.٧ كم، وتكلفة ١.٧ مليار يورو، يشمل جميع الأعمال الصناعية، واجمالي عدد المحطات ٢٠ محطة قابلة للتعديل. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ٦٠ ألف راكب ساعة/ إتجاه بمتوسط حجم نقل مليون و٢٠٠ راكب في اليوم.

ومن المقرر الإنتهاء من المشروع خلال ٣ سنوات؛ تنقسم إلى عامين للانتهاء من أعمال المسار والأعمال الصناعية وعام للانتهاء من الحلول المرورية وتحويلات المرافق والأنفاق والكباري.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي كمرحلة أولي للربط على منظومة القطار السريع الواصل من الإسكندرية والعالمين مارا ببرج العرب، ووصولا إلى السادس من أكتوبر والعين السخنة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالتصميمات الجاري تنفيذها لتطوير ترام الرمل التي تم عرضها خلال الإجتماع، أوضح المحافظ أن ترام الإسكندرية يعد من الأثار والتراث الذي يرتبط به أهالينا بالإسكندرية بشكل كبير ويستخدمه جميع فئات المجتمع السكندري المختلفة، ولذلك كنا حريصين على الإبقاء عليه بالرغم من كل التحديات التي نواجهها بسببه. مؤكدا أنه في الوقت ذاته حرصنا على تطويره وتأهيله ليتوافق مع متطلبات العصر ويخفف العبء عن المواطنين.

حضر الاجتماع الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندس أحمد حسن خليل رئيس قطاع التخطيط والدراسات بالهيئة القومية للانفاق بوزارة النقل، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والمكاتب الاستشارية التابعة لوزارة النقل، وجميع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظة.