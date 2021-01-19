شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ الرئيس الأوغندي بفوزه بولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث ببرقية تهنئة إلى الرئيس الاوغندي يورى موسيفيني بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة جاء فيها: «إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات بمناسبة إعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية أوغندا.

وأردف: «إنني على يقين تام أن توليكم فترة رئاسية جديدة سوف يتيح لكم الفرصة لمواصلة رحلة العطاء والإنجازات في خدمة شعبكم الشقيق».

وتابع: «كما أود أن أعرب عن تطلعى للعمل معاً في الأعوام المقبلة لفتح آفاق جديدة لتعزيز علاقاتنا الثنائية وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة من أجل تحقيق آمال وطموحات شعبينا الشقيقين. فخامة الرئيس والأخ العزيز، أتمنى لكم التوفيق والسداد خلال الفترة الرئاسية الجديدة، ولشعب أوغندا الشقيق المزيد من التنمية والتقدم والازدهار».