"الإعلاميين": توفير فريق طبي متخصص و"ماسكات" مجانية لأعضاء النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن النقابة وفرت كل الإمكانيات والخطوات العلاجية للإعلاميين المصابين بفيروس كورونا، بدأ بالفحص والتحليل وعمل المسحة وتوفير فريق طبى متخصص

وتابع في بيان له، الثلاثاء: تم تجديد التعاقد مع كبرى الشركات والمعامل لعمل المسحات والتحليل منزلياً مجانا للأعضاء، مشيرا إلى أنه فى حالة ثبوت الإصابة لا قدر الله بفيروس كورونا يتم تحديد خطوات العلاج وتوفير البروتوكول العلاجى الذى حددته وزارة الصحة كلا حسب حالته الصحية ونوع إصابته".

وكشف نقيب الإعلاميين عن توفير النقابة لبروتوكول العلاج مجاناً للزملاء الإعلاميين.

وأضاف طارق سعدة، أنه فى حالة إذا ما كان العضو المصاب حالته الصحية أثناء العلاج تحتاج إلى جلسات أوكسجين، فإن النقابة توفر الإسطوانات مجاناً ممتلئة تصل إلى منزل العضو بمجرد التقرير العلاجى وبطاقة العضوية على تطبيق واتس آب، وبالتوازي تستمر المتابعة من الطبيب المعالج للحالة الصحية للعضو المصاب .

وتابع : "أما النواحى الاحترازية فإن النقابة توفر الكمامات والماسكات للأعضاء مجاناً، وتستمر فى القيام بدورها لمواجهة هذا الفيروس اللعين، وتقديم كل الخدمات والتسهيلات للزملاء أعضاء النقابة"، مشيرا الى أن النقابة خصصت الأرقام التالية :01552890420

0227934758.