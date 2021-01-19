المكافأة 20 جنيهًا في الشهر.. وكيل النواب يطالب بزيادة حوافز الطلبة المتفوقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال النائب محمد أبوالعينين وكيل البرلمان، "نحن شهداء على التطور في منظومة البحث العلمي".

وأضاف وكيل البرلمان، خلال الجلسة العامة المخصصة للاستماع للموقف التنفيذي لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، الثلاثاء،: "التعليم و البحث العلمى قضية أمن قومي ونحن في مرتبة تحتاج مجهود كبير لنصل ما هو أعلى، حيث نتحدث عن مركز من 92 من 129 ولابد من خلق مراكز بحثية يكون لها دور كبير وحتى تتقدم مكانة مصر في البحث العلمي".

وأوضح أبو العينين، أن تطوير المنظومة داخل الجامعات ضرورة، مضيفا: "جامعة الملك سلمان طريقة التعليم بها حديثة، المتقدم بها لا يدخل النظام العادي و إنما اختبار قدرات بما يؤهله لعلوم المستقبل والثورة العلمية الحديثة.

وتحدث وكيل البرلمان عن الإنفاق على الجامعات الأهلية 50 مليار جنيه والجامعات الحكومية مليار فقط، طالبًا بزيادة الإنفاق على التعليم الحكومي الذي يتبني ما يقرب من 75% من الطلاب و هنا رد الوزير خالد عبدالغفار، الإنفاق هنا 35 مليار وعقب وكيل المجلس "أسعد بسماع هذا الرقم، ودعا إلى زيادة المبالغ المالية المخصصة مكافآت للمتفوقين قائلا: "اللائحة التنفيذية تقول أن من يتفوق يحصل على 120 جنيها بما يعنى 20 جنيهًا في الشهر داعيًا لإعادة النظر في الرقم و تشجيع المبدعين و المتميزين.