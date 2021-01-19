شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزاوي»: حريصون على تقديم الدعم لكليات بنها لاستكمال الجودة والاعتماد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الثلاثاء، زيارة فريق المحاكاة لكلية التمريض بعد أن تقدمت لتجديد الاعتماد الأكاديمي.

والتقى «الجيزاوى»، بأعضاء الفريق بحضور الدكتورة هويدا صادق عميدة الكلية، والدكتور عبدالرحيم شولح نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور علاء عبدالغفار نائب مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، مؤكدا أن جامعة بنها حريصة على تقديم كافة أنواع الدعم للكليات لاستكمال نظم الجودة والاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأن هدفنا جميعا هو المصلحة العامة للجامعة.

من جانبها قالت الدكتورة هويدا صادق إنه تم خلال الزيارة مناقشة وضع اللمسات الخاصة بالاستعداد لزيارة فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشيرة إلى انه تم مناقشة واستعراض ما تم تنفيذه في المعايير الخاصة بالهيئة، مؤكدة أن ادارة الجامعة وفرت كافة الاحتياجات اللازمة لكلية التمريض لتجديد اعتمادها حيث تم وضع خطط للدعم الفني من قبل مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة للتأكد من تحقيق الكلية لمعايير الهيئة القومية.

يذكر ان فريق زيارة المحاكاة ضم كل من الدكتورة شادية عبدالقادر حسن أستاذ تمريض النساء والتوليد بكلية التمريض جامعة القاهرة وعميدة الكلية الأسبق، والدكتورة وفاء السيد عبدالجليل أستاذ تمريض الأطفال بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتورة ثريا رمضان عبدالفتاح أستاذ تمريض الصحة النفسية بكلية التمريض جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأسبق.

يذكر ان كلية التمريض جامعة بنها قد حصلت على الاعتماد الأكاديمي عام 2014 من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وتقوم الان بتجديد الاعتماد الاكاديمي.