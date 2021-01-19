شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تنفي حذف المواطنين المستحقين من البطاقات بسبب الدخل أو المعاش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما تردد على بعض المواقع الإخبارية عن قيام الوزارة بحذف المواطنين من البطاقات التموينية بسبب الدخل أو المعاش، مشيرة إلى أنه لا صحة لذلك، ولم يتم حذف أي مواطن مستحق من على البطاقات التموينية بسبب دخله أو معاشه.

وأكدت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه تم إصدار ما يقرب من ٥٦٨ ألف بطاقة تموينية جديدة للأسر الأكثر احتياجا، خلال الفترة السابقة، منوهة بأنه يتم وفقاً للقواعد إضافة مواليد هذه الأسر بحد أقصى ٤ أفراد لأي بطاقة تموينية جديدة يتم إصدراها أو إضافة أفراد على بطاقات قائمة بالفعل.