شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توزيع 26 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام والعمالة المتضررة في قنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الثلاثاء، بدء توزيع 26 ألفًا و100 كيلو من اللحوم المجمدة على الأسر الأولى بالرعاية والايتام والمرأة المعيلة ومتضرري العمالة غير المنتظمة.

وبحسب بيان، وجّه المحافظ الشكر والتقدير لجمعية الاورمان ومنظمات المجتمع المدني على جهودهم الملموسه وتعاونهم المثمر مع المحافظة في تقديم المساعدات للاسر الأولي بالرعاية والاكثر احتياجا بنطاق المحافظة مشيرا إلى ان هناك تعاون متميز مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لدعم جهودهم مع الدولة لتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بمراكز ومدن المحافظة

واشار حسين الباز، وكيل وزارة التضامن بقنا، إلى أنه تم وضع خطة لضمان التوزيع على الاسر المستحقه من خلال الجمعيات الأهلية بمراكز ومدن وقرى المحافظة.