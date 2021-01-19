شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق «سايبر نت» لمخالفته تطبيق الإجراءات الاحترازية في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت الأجهزة التنفيذية بمدينة الأقصر، في حملات مكبرة تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحال التجارية، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا وتنفيذا لقرارات رئيس الوزراء وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر.

واصدر العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، قرارًا بغلق وتشميع سايبر نت بشارع فندق المصطفى الجديد وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق بقيادة المقدم خالد الغول مدير الإدارة، لعدم الالتزام بإتباع الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وتشكلت الحملة من ممثلي الجهات المعنية (حسن خليدي رئيس حي جنوب وأحمد عبدالصبور مدير المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات ) بمجلس مدينة الأقصر، حيث جاءت تلك الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وجاري متابعة الحملات لإغلاق المنشأت المخالفة حفاظا على الصحة العامة من التعرض للمخاطر، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد «الشريف» ضرورة التزام العاملين داخل أي منشأة تجارية طوال ساعات العمل وعدم تشغيل من يعانون من أعراض مرضية وتوعية العاملين والمواطنين بكافة المعلومات الخاصة بفيروس كورونا والإجراءات الوقائية في التعامل، وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.