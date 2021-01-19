شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تحصد المركز الرابع على مستوي الجمهورية في ألعاب القوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، التهنئة للطالب أمير رحاب عبدالمحسن طاهر رزق بمدرسة السلام أكاديمي الخاصة (المرحلة الإعدادية) التابعة لإدارة أسوان التعليمية لحصوله على المركز الرابع على مستوى الجمهورية في بطولة ألعاب القوى عدو 100 متر وقدم القبيصي التهنئة لمدربي الطالب والمشرفين عليه وإدارة المدرسة.