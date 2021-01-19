شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المواصلات العامة بسفاجا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّ مجلس مدينة سفاجا برئاسة هدي المغربي، حملة للمتابعة الدورية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في وسائل النقل الجماعي والعام.

وبحسب بيان، الثلاثاء، توجهت الحملة إلى منطقة سفاجا البلد والأشغال العسكرية، وتم عمل أكمنة بقيادة رئيس المدينة ومدير إدارة المواقف وأسفرت عن ضبط 5 أشخاص بدون كمامة في المواصلات العامة والمحال التجارية، وطلب المواطنين التصالح الفوري وجري تحرير المحضر ودفع قيمة الغرامة (50 جنيهًا)، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكدت رئيس المدينة أن النسبة الأكبر من أهالي سفاجا لديهم وعي كبير بأهمية ارتداء الكمامات، ورغم ذلك حذرت من تطبيق الغرامة المقررة على مخالفة تعليمات رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا في المواصلات العامة

وشددت «المغربي» على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة أهالي مدينة سفاجا.