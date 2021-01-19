شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار الغزيرة تُغرق شوارع المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد عدد من المحافظات موجة من الطقس السيئ، الثلاثاء، وتسببت الأمطار الغزيرة فى غرق الشوارع، وتدخلت الأجهزة المعنية فى إزالة تجمعات المياه، كما تسبب الطقس السيئ فى توقف حركة الصيد.

فى الإسكندرية، تعرّضت أحياء متفرقة لموجة من الطقس السيئ يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة ونشاط فى حركة الرياح، بالتزامن مع نوّة «الغطاس» التى بدأت، الثلاثاء، ومن المنتظر أن تستمر لمدة 3 أيام، تصاحبها أمطار ورياح غربية.

وشهدت معظم شوارع المدينة تراكمات لمياه الأمطار الغزيرة التى لم تستطع شبكة الصرف الصحى استيعابها، وواصلت شركة الصرف الصحى بالتنسيق مع الأحياء وشركتى مياه الشرب ونهضة مصر، جهودها لكسح مياه الأمطار بواسطة 180 سيارة «نافورى» من الشوارع وأسفل الكبارى والأنفاق.

وفى مطروح، تابع المحافظ اللواء خالد شعيب جهود مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، فى إزالة تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، مع سرعة سحب المياه بالشوارع الرئيسية والفرعية، وتكثيف جهود سحب المياه على الطريق الدولى الساحلى ومداخل المدن لتيسير حركة المواصلات والمواطنين.

وفى شمال سيناء، شهدت المحافظة انخفاضًا ملحوظًا فى درجات الحرارة ورياحا باردة، أثرت بشكل كبير على الحركة التجارية، فيما شهدت الطرق الرئيسية على مستوى المحافظة حذرًا شديدًا من السائقين تحسبًا لوقوع حوادث.

وفى كفرالشيخ، شهدت مدن وقرى المحافظة استمرار سوء حالة الطقس وسقوط الأمطار بأماكن متفرقة.

وقال محمد شرابى، نقيب الصيادين ببرج البرلس، إن الصيادين لزموا منازلهم أمام سوء حالة الطقس وأن حركة الصيد توقفت تماما ببحيرة البرلس والبحر المتوسط.

وفى الأقصر، تفقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة، مخرات السيول بنطاق المركز ومراجعة مدى جاهزيتها استعدادا لاحتمالات حدوث أمطار أو سيول خلال الفترة المقبلة، كما تفقد رئيس المدينة اصطفاف المعدات والمركبات وتقسيمها إلى 3 مجموعات لدعم كل وحدة فرعية بها مخرات سيول ومراجعة الطرق الرئيسية والفرعية المؤدية لها.

فى سياق مواز، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقسًا مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد، يكون معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

فيما يسود طقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.