شكرا لقرائتكم خبر عن «القباج» عن طلاب «تكافل وكرامة»: الرئيس فخور بمثابرة الشباب المتميز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لقاءً عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع 24 من الطلاب والطالبات المتفوقين من أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» الذين حصلوا على منح دراسية خلال العام الجارى من خلال «برنامج المنح الجامعية» الذى تديره وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

شارك فى الاجتماع ممثلون عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث يقدم برنامج المنح الجامعية منحًا دراسية جامعية لـ140 طالبًا وطالبة من طلاب المدارس الحكومية فى العام الدراسى الجامعى الحالى 2021/2020، كما يقدم الفرصة للطلاب للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس من ست جامعات: الأمريكية بالقاهرة، القاهرة، الإسكندرية، المنصورة، أسيوط، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتُقدر قيمة هذه المنح الدراسية بـ36 مليون دولار أمريكى، لدعم 700 من الشباب المصرى المتميز من كل محافظات مصر على مدار 10 سنوات.

ونقلت وزيرة التضامن تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى للطلاب المتفوقين، حيث أبدى فخره بمثابرة وتفوق هذا الشباب المتميز، مؤكدًا أن تفوقهم وتخطيهم كافة الصعاب الاجتماعية والاقتصادية إنما هو دليل على تقديرهم للعلم وجدية العمل.

وأفادت القباج بأن الرئيس أصدر توجيهاته بمد الدعم النقدى لأبناء وبنات أسر «تكافل» حتى التخرج فى الجامعة بما يشمل دعم أسرهم ودفع مصروفات الجامعة عنهم.